Juve, Sarri prepara la formazione anti-Brescia: si torna alle sicurezze

Il tempo scorre velocemente dalle parti della Continassa, e oggi sarà nuovamente il momento della rifinitura. Domani sera, a Brescia, un’altra matricola terribile. Come l’Hellas Verona, che sabato sera ha fatto vedere tutto il suo valore all’Allianz Stadium, le rondinelle si sono mostrate finora in grande salute. Anche se la formazione guidata da Eugenio Corini ha gioito solo lontano dal Rigamonti.

Un altro test di prova importante per gli uomini di Sarri, che potrebbe riportare la formazione a un livello basic rispetto ai tanti cambi di sabato scorso. L’undici anti-Brescia, insomma, potrebbe somigliare molto più a quello che ha battuto il Napoli, e ancora prima il Parma, oltre che pareggiato al Franchi con la Fiorentina.

Szczesny dovrebbe così riprendere il suo posto tra i pali. Mentre Bonucci, a meno di sorprese, potrebbe tornare in coppia con De Ligt. Un turno di riposo sarebbe forse necessario per almeno uno tra Danilo e Alex Sandro, ma in questo caso si attendono buone nuove dal rientro di De Sciglio. A centrocampo, Khedira è l’uomo che trasmette maggiori sicurezze al momento. Anche se Emre Can vorrebbe ritagliarsi il suo spazio e tutti gli altri stanno abbastanza bene.

In avanti Dybala spera nella riconferma dal primo minuto, magari in coppia con Higuain, specie di fronte all’ipotesi Cuadrado terzino. La rotazione potrebbe spingere tra Brescia e Spal a una gestione oculata di Ronaldo in ottica Champions, magari Sarri parlerà anche di questo alle 13,30 nella consueta conferenza stampa di vigilia.

