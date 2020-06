Juve, Sarri prepara la trasferta con il Genoa. Pjanic-Arthur, affare fatto!

La ripresa è già vigilia di gara per la Juventus che domani affronterà a Marassi il Genoa. Sarri ritroverà i suoi nel pomeriggio dopo un giorno e mezzo di riposo e cercherà di comprendere la condizione fisica di tutti, in particolare di Rodrigo Bentancur che venerdì sera con il Lecce si è fermato per un fastidio all’adduttore. Dal campo al mercato, poi, sarà un attimo in queste ore. Attesa l’ufficialità dell’operazione di scambio tra Pjanic e Arthur: ieri hanno sostenuto entrambi le visite al J Medical, e formalizzato subito dopo i contratti con Barcellona e Juventus. Per il brasiliano, in bianconero, contratto di cinque anni a cinque milioni netti a stagione più bonus. In dirittura d’arrivo anche alcune operazioni secondarie. Ieri sera è stato ufficializzato lo scambio di portieri con il Pisa, che accoglie dall’Under 23 bianconera Loria e spedisce verso Torino Gori. Da ufficializzare anche l’arrivo del giovane classe 2001 Felix Correia (ieri ha sostenuto le visite mediche), di proprietà del Manchester City, dove finirà lo spagnolo Pablo Moreno. Si lavora per la cessione di Kaly Sene al Basilea. Mentre manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Simone Muratore all’Atalanta.