Juve, Sarri: "Problema gastrointestinale per Dybala. Nostra rosa il top"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La gara all'inizio potrebbe essere simile a quella dell'andata. I nostri avversari sono ben messi in campo, sono una squadra forte e sarà una partita difficile. In Europa se sbagli partita perdi, quindi dovremo fare il massimo".

Ci dobbiamo aspettare qualche cambio?

"Cuadrado è squalificato, De Ligt ha una caviglia in disordine e non era in condizione di giocare. Dybala ha avuto un problema gastro-intestinale, vedremo domani. La fortuna è che con una rosa come la nostra è facile sopperire a qualsiasi assenza".