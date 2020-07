Juve, Sarri promuove gli Under 23 in presenza del nuovo coach: Andrea Pirlo

Se davvero Maurizio Sarri vorrà schierare la formazione Under 23 domani contro la Roma, ci sarà certamente uno spettatore d’eccellenza a osservare con più attenzione degli altri: sarà Andrea Pirlo, ufficialmente il neo allenatore della Seconda Squadra bianconera. Un ritorno a casa per l’ex centrocampista che aveva già svelato qualche tempo fa di voler studiare da vicino il sistema sarriano.

Pirlo potrebbe ripercorrere le strade di Zidane e Guardiola, che hanno trovato nelle Seconde Squadre il trampolino ideale per il salto nel grande calcio nella nuova veste di coach. Da oggi, però, bisognerà concentrarsi sul presente, e su un progetto principe del club che da due anni concede a tanti giovani di completare il loro percorso di formazione facendo esperienza tra i professionisti.

Se elementi come Muratore e Zanimacchia si sono presentati recentemente in Serie A con discreta personalità, lo si deve alla grande opportunità di crescita avuta negli ultimi ventiquattro mesi in una categoria complessa come la Serie C, laddove passarono alle origini della loro carriera buona parte degli eroi azzurri del 2006. A Pirlo, adesso, il compito di portare avanti i talenti cristallini che la Juve coccola da un po’ di anni nel proprio vivaio, alcuni dei quali molto promettenti e potenziali bandiere del calcio italiano del futuro.

Sarri, che domani non andrà in panchina per squalifica, dovrà invece trovare un compromesso per rendere funzionali i novanta minuti di domani con la Roma in vista della sfida Champions di venerdì prossimo con il Lione. L’obiettivo Lisbona è dichiarato: partendo dal passivo di 1-0 rimediato all’andata, i bianconeri dovranno assolutamente vincere e non subire reti per non complicare troppo il match. Servirà soprattutto lucidità. Ecco perché alla dodicesima partita di campionato in poco più di un mese, per molti “il riposo in questo momento è l’allenamento migliore”.