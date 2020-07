Juve, Sarri punta il Milan: da San Siro parte lo sprint finale per lo Scudetto

vedi letture

La Juve esce nettamente potenziata dall’ultimo turno di Serie A grazie ai passi falsi delle dirette inseguitrici, Lazio e Inter. E forse mai come in questa fase della stagione serve la lucidità delle grandi squadre per mantenere la qualità del gioco delle ultime uscite e proseguire a passo spedito verso lo Scudetto. A partire dalla gara di domani con il Milan: trasferta insidiosa a San Siro, da non sottovalutare.

Senza gli squalificati De Ligt e Dybala, Sarri si affiderà con ogni probabilità a Rugani e Higuain. Da valutare invece Chiellini e Alex Sandro, che ieri si sono uniti al gruppo con l’obiettivo di rientrare in campo il prima possibile, senza correre alcun rischio di ricaduta post infortunio ovviamente. Solo un allenamento, nel pomeriggio, per preparare la sfida di Milano: solo cambi obbligati, difficile che altro rispetto al derby.