Juve, Sarri punta su Chiellini titolare contro l'Inter. Ballottaggio Matuidi-Ramsey

Maurizio Sarri prepara qualche novità in vista di Juventus-Inter, in programma domenica sera a porte chiuse. Su tutte, scrive Tuttosport, il ritorno di Giorgio Chiellini: il capitano dovrebbe scendere in campo da titolare, a scapito di De Ligt. A centrocampo fuori Rabiot, ballottaggio Matuidi-Ramsey per affiancare Bentancur e Pjanic. In attacco dovrebbe esservi la conferma di Cuadrado e Dybala con Cristiano Ronaldo.