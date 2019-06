Douglas Costa al bivio: consacrazione o plusvalenza? L'esterno d'attacco brasiliano è reduce dalla peggior stagione della sua carriera, ma mister Maurizio Sarri vorrebbe comunque rivalorizzarlo a Torino. Sullo sfondo c'è però il Paris Saint-Germain, che con una proposta da 50 milioni di euro potrebbe sicuramente schiarire le idee alla Juventus.

Sirene francesi - Se le prime parole del nuovo allenatore lasciano intravedere una speranza, Douglas Costa deve ancora convincere infatti la dirigenza per meritarsi un'ultima chance in maglia bianconera. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, il PSG nei giorni scorsi ha incontrato l'entourage dell'ex Bayern Monaco. Un interesse concreto e da monitorare, che potrebbe sfociare presto in un'offerta ufficiale...