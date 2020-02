Juve, Sarri punta su Douglas Costa: con l'Hellas, 4-3-3 con Higuain e CR7

Fonte: inviato a Torino

C'è un doppio pensiero, spiega Sarri: “avere un centravanti che viene via e li apre o uno che dà profondità che può essere allo stesso modo importante”. Il tecnico della Juventus avrà tutto il giorno a disposizione per scegliere gli uomini che andranno in campo stasera al Bentegodi, contro l’Hellas Verona. In particolare in attacco, in quel reparto che propone più ballottaggi in assoluto da inizio stagione.

Dybala falso nueve o Higuain centravanti di riferimento, il dubbio principale, dando per favorito Douglas Costa a discapito di Ramsey: sarà 4-3-3. All’andata giocò la Joya dal primo minuto, con Cuadrado a completare il tridente: la gara però si complicò a metà primo tempo con il vantaggio scaligero e i bianconeri dovettero ribaltarla con Ramsey e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo adesso vuole assolutamente allungare la striscia positiva di partite a rete, incrementando il parziale di quattordici reti in nove gare consecutive.

E Higuain, in barba alle previsioni, potrebbe scendere in campo dal primo minuto per pulirgli maggiormente l’area di rigore, valorizzando al tempo stesso l’imprevedibilità di un regista offensivo come Douglas Costa. Cuadrado, invece, potrebbe partire dalla panchina e lasciare la fascia destra difensiva a De Sciglio (all’andata lì giocò Danilo, vicino al rientro dopo l’infortunio muscolare).

L’altro grande escluso dall’undici titolare, per la seconda partita consecutiva, potrebbe essere Matuidi. Quì però Sarri tiene a precisare: “Non possiamo dimenticare quanto sia utile per noi, è solo un discorso di periodo. Secondo me è importante dare continuità a Rabiot che mi lascia la sensazione di poter crescere ancora”. Niente cambio di guardia tra i pali invece, Buffon dovrebbe scendere in campo giovedì a San Siro contro il Milan, in Coppa Italia.

Probabile formazione: Szczesny; De Sciglio (Cuadrado), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain (Dybala), Ronaldo.