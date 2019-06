Juve, Sarri: "Quando ti alzi la mattina l'obiettivo è uno: vincere"

© foto di Federico De Luca

Nella sua intervista al canale ufficiale Youtube della Juventus, il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, ha parlato anche degli obiettivi per la stagione che verrà: "Le vittorie sono frutto del lavoro, l'eredità che raccolgo è difficilissima, non sarà facile vincere quando la Juve ha vinto negli ultimi 5 anni. Vogliamo allungare la sequenza delle vittorie e vivere l'Europa per quello che è. La Juve così straripante in Italia fa pensare a tutti che debba vincere anche in Champions ma non è così, ci sono almeno 10 società di top livello di cui cinque inglesi, non è facile. Quando ti alzi la mattina l'obiettivo è comunque uno: vincere".