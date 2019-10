Juve, Sarri: "Ramsey, test negativi ma ha sintomi di affaticamento"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Nel corso della conferenza stampa pre Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri ha parlato anche delle condizioni di Aaron Ramsey e di Danilo. "Aaron non penso ci sia. Non ha problemi dal punto di vista muscolare, le analisi strumentali sono negative, però sotto sforzo in allenamento ha sintomi di affaticamento all'adduttore e sta lavorando sulla forza del muscolo. Danilo è con noi da qualche giorno, ho dubbi che abbia i 90 nelle gambe ma sta bene, è completamente recuperato dal punto di vista clinico e agonistico".

