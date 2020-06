Juve, Sarri ritrova alla ripresa tre capisaldi: Chiellini, Khedira e Douglas Costa

vedi letture

La ripresa della stagione regalerà a Maurizio Sarri anche i pezzi pregiati della Juventus. Da Chiellini a Khedira, a Douglas Costa: proprio quei tre capisaldi sui quali il tecnico intendeva costruire la sua squadra la scorsa estate. Ci saranno tutti, pronti a rimettersi a completa disposizione dell’allenatore e della squadra che nella prima parte di stagione ha cambiato più volte fisionomia per sopperire alle assenze. L’esperienza di capitan Chiellini sarà necessaria nella parte rimanente di stagione, pur con un’alternanza necessaria con De Ligt; un po’ come Khedira, l’unico dei centrocampisti a disposizione di Sarri che sa diventare devastante negli inserimenti senza palla; Douglas Costa, invece, sarà l’elemento determinante del tridente puro, con Dybala falso nueve o con Higuain centravanti puro. Tre chiavi fondamentali nella Juve Fase 2 di Sarri, che punta subito al primo trofeo della sua avventura in bianconero: la Coppa Italia. Poi il campionato, in attesa della Champions in pieno agosto.