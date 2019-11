Juve, Sarri: "Ronaldo nervoso perché aveva un problema all'adduttore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri ha analizzato la vittoria corsara della Juventus sul campo della Lokomotiv Mosca ai microfoni di Sky Sport: "Non è stata una delle nostre prestazioni migliori, abbiamo concesso il fianco ad alcune ripartenze. Nel primo tempo eravamo troppo aperti sulle seconde palle, nel secondo tempo avevamo troppi giocatori sopra la linea della palla e quindi una circolazione troppo lenta. Buono l'aspetto caratteriale, nel finale la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l'ha raggiunta con un numero di Douglas Costa in collaborazione con Higuain. Ronaldo era arrabbiato perché non stava benissimo, da qualche giorno ha un piccolo problema al ginocchio e l'adduttore ne risente, già alla fine del primo tempo era nervoso perché l'adduttore gli stava creando problemi. Su un'accelerazione ha fatto un movimento che non mi piaceva, ho temuto si facesse male e l'ho sostituito. Douglas Costa trequartista? È presto per la sua condizione, è stato fermo a lungo. Sta risalendo piano piano, lo sta facendo in maniera un po' timida, l'accelerazione non è ancora delle migliori. Penso che un giocatore di quella qualità possa giocare ovunque. Avevamo la necessità di far rifiatare qualcuno, abbiamo preferito lasciar fuori Bernardeschi perché ultimamente aveva giocato molto, e abbiamo preferito alternare Douglas Costa e Ramsey. Era una situazione non tranquillissima sotto il profilo della tenuta nei novanta minuti, abbiamo preso qualche rischio perché abbiamo cambiato tanto rispetto alle ultime uscite, ma avevamo la sensazione che la squadra potesse risentire della stanchezza. Ottenere la qualificazione con due giornate d'antiicipo non è semplice, adesso vediamo se c'è la possibilità di qualificarci come primi, ma essere qualificati è già tanto".