© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A poche ore dalla sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus, in programma domani alle 11, Torino accoglie Maurizio Sarri. Il neo allenatore della Juventus - riporta sportmediaset.it - ha organizzato due impegni extra campo: la ricerca della casa e la visita al... sarto. Sì, Dovranno infatti essere realizzate, sia la divisa sociale, sia la tuta d'ordinanza. E c'è curiosità - si legge - per capire se, come sua tradizione, Sarri si presenterà in panchina in tenuta sportiva, o sarà "costretto" dallo stile Juve a vestire un abito, come non ha mai fatto né ai tempi del Napoli, né a quelli recenti del Chelsea.