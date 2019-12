© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di Champions League in casa Juventus. In conferenza stampa, un Maurizio Sarri molto sereno, in vista della gara di domani contro il Bayer Leverkusen, ha risposto così a chi gli ricordava la sua striscia positiva a livello europeo di 21 partite consecutive: "Mi sembra di aver letto da qualche parte che la striscia più lunga di un allenatore in Europa sia 22. E quindi se domani non fanno risultato li ammazzo (ride, ndr). Chiaramente la partita che ricordo più volentieri è la finale, ti porta a vincere un trofeo europeo. È sicuramente quella, poi spero che la striscia sia talmente lunga da portarmi a disputarne un'altra ancora più importante, ma per ora è sicuramente quella".