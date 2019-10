Juve, Sarri sfida Conte per la prima volta: stasera a San Siro

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte e Maurizio Sarri si sfidano per la prima volta. Un dato atipico per due allenatori di livello europeo che hanno anche tre panchine in comune nei loro curriculum: Arezzo, Chelsea e Juventus. Per quest’ultima probabilmente l’attuale allenatore dell’Inter avrebbe fatto carte false la scorsa estate, e forse anche per questo durante l’avvicinamento al match è parso il più coinvolto emotivamente.

Basti pensare che nel giro di qualche settimana Conte ha risposto a dichiarazioni mai rilasciate prima da Sarri e poi Agnelli. Il trascorso glorioso in casa Juve gliel’hanno sempre riconosciuto con grande rispetto, anche da tesserato degli acerrimi nemici. “Antonio Conte ha scritto la storia con la Juventus, conosciamo il suo valore e siamo ben consapevoli che con lui, e con Marotta, l’Inter sia diventata più forte” il concetto espresso dal vice presidente juventino Pavel Nedved, già a inizio stagione. Poi nulla di più.

Solo parole di elogio dal fronte bianconero per l’ex capitano che adesso rappresenta i colori meno graditi ai tifosi della Juventus. Con una parte che proprio non riesce ad accettarlo in nerazzurro. Di storie come queste, nel calcio, ce ne sono comunque tante. Così come di bandiere sempre meno. I pareri discordanti lasceranno stasera spazio al campo, di fronte a un San Siro occupato in ogni ordine di posto. Sarri dovrebbe riservare poche sorprese: Ramsey al posto di Bernardeschi, come anticipato nei giorni scorsi, l’unica novità dal primo minuto rispetto alla formazione scesa in campo con il Bayer Leverkusen. Con il chiaro intento di fare gioco, senza paura.