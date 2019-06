Juve, Sarri sfida il sogno Guardiola: vincere è l'unica cosa che conta

Fonte: inviato a Torino

© foto di Imago/Image Sport

Sarà la prima e l’ultima domenica senza un allenatore in casa Juve. Sette giorni dopo l’ultima partita di Massimiliano Allegri, che di fatto è ancora sotto contratto in attesa di definire il suo rapporto con il club. Da oggi, dovrebbe innescarsi l’effetto domino sulle panchine europee. Anche se, all’estero quanto in Serie A, la grande girandola annunciata fino a questo momento si è limitata abbastanza.

Il PSG ha confermato Tuchel, il Real programma con Zidane, mentre Klopp dovrebbe rimanere saldamente alla guida del Liverpool al pari di Pochettino al Tottenham. Quest’ultimo si era espresso lo scorso mese facendo intendere di voler andar via senza quell’adeguato mercato che – adesso – il club pare volergli garantire. Stando alle esternazioni del diretto interessato – e alle notizie raccolte – anche Guardiola dovrebbe rimanere al Manchester City.

Inutile nascondere che sia proprio lui il sogno dei tifosi della Juve. Capace di attirare i riflettori nelle ultime settimane all’interno di un mondo bianconero che ancora non gli appartiene. Guardiola potrebbe essere il colpo a effetto dell’estate juventina: ad oggi, però, non ci sono riscontri per definirlo qualcosa di più che un sogno sondato dal club qualche mese fa.

Ecco perché Paratici e Nedved si sarebbero tutelati virando sul Guardiola italiano: quel Maurizio Sarri che fino alla scorsa stagione guidava gli avversari diretti del Napoli e che mercoledì scorso ha portato il Chelsea alla conquista dell’Europa League. I passi in avanti sul versante Sarri avrebbero spinto i dirigenti della Juve a liberare nelle ultime ore Inzaghi, pronto solo adesso a rinnovare il suo legame con la Lazio.

Eppure le indiscrezioni social del mondo del web continuano a battere l’ipotesi di un annuncio relativo a Guardiola nella giornata di domani; a differenza delle notizie verificate, che trovano conferme solo sul versante Sarri. Anche se il silenzio dei vertici societari juventini lascia ancora spazio a tutte le ipotesi: ai sogni, e alla razionale realtà. In fondo, chiunque sarà il nuovo allenatore, non cambierà il dna della Juve: dove, vincere è l’unica cosa che conta.