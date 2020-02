Juve, Sarri sfida un brutto ricordo e punta a una maggiore solidità difensiva

Fonte: inviato a Torino

La breve e sfortunata avventura sulla panchina dell’Hellas Verona non sarà certo il ricordo più caro a Maurizio Sarri. Correva la stagione 2007/2008: l’attuale tecnico della Juventus, che aveva rinunciato alla panchina dell’Avellino in Serie B a quarantott’ore dall’inizio del campionato, subentrava in corsa alla guida degli scaligeri in Serie C, il 31 dicembre. Due mesi dopo, il 28 febbraio, l’esonero, a conclusione di un filotto negativo di una vittoria e cinque sconfitte consecutive.

Per giungere ai giorni nostri serve un bel salto. Sarri adesso siede saldamente sulla panchina della squadra più importante del calcio italiano e allena il giocatore più forte al mondo: Cristiano Ronaldo. Con quest’ultimo punta a vincere la Champions League, dopo il successo in Europa League nella passata stagione con il Chelsea. Gli obiettivi intermedi, però, mettono in fila nel calendario una serie di impegni da non sottovalutare, come quelli di domani, che mettono a dura prova il suo gruppo.

Non da dentro o fuori, il match di Verona, ma fondamentale nella corsa Scudetto e per il duello a distanza con Inter e Lazio, intenzionate a tenere il passo dei bianconeri. L’Hellas Verona nella gara d’andata fece una grande impressione all’Allianz Stadium, forse proprio da quel momento la formazione di Juric prese consapevolezza di poter vivere una stagione oltre le aspettative.

La nuova sfida vede la Juve all’inizio del nuovo ciclo che l’accompagnerà agli Ottavi di Champions League con il Lione. L’obiettivo, oltre all’intero bottino, è quello di trovare continuità nelle prestazioni e soprattutto nella solidità difensiva, aspetto che in questa stagione ha lasciato tanto a desiderare rispetto agli ultimi anni. Solo in una parentesi la squadra è rimasta con la porta inviolata per due gare consecutive, in occasione delle gare con la Spal e con il Bayer Leverkusen: dopo il successo per 3-0 sulla Fiorentina, è il caso di riprovarci.