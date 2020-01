Juve, Sarri: "Siamo in crescita. Bentancur? Gli manca solo una cosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la bella vittoria contro la Roma in Coppa Italia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato a JTV: "Abbiamo fatto una buona partita contro la Roma, una squadra forte. Dopo un ottimo primo tempo ci siamo complicati la vita nel secondo prendendo subito un gol evitabile. Poi abbiamo rifatto bene per un lungo tratto, mollando un po’ forse nei minuti finali. Abbiamo rischiato il 3-2, ma siamo anche andati più volte vicini al 4-1".

I tanti punti di riferimento in campo? "Siamo in un momento di crescita dal punto di vista del palleggio e delle uscite da dietro. Siamo in evoluzione positiva da questo punto di vista".

La crescita di Bentancur? "Rodrigo è un giocatore giovane ma è già forte, un centrocampista totale che ha nelle corde interdizione, capacità di palleggio, può giocare vertice basso o interno. Gli manca solo la capacità di inserimento, stasera ne ha fatti 2-3 ottimi e in uno è riuscito anche a segnare. Questo ci fa piacere perché ci sta dando molto”.

Il nuovo Gonzalo Higuain? "Gonzalo è un giocatore leggermente diverso da qualche anno fa, magari segna meno ma è più completo. Ieri ha fatto una partita di grande livello, gli devo fare i complimenti per una fase difensiva completa e di grande determinazione e questo a un allenatore fa sempre piacere".