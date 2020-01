© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun colpo in entrata, ma Maurizio Sarri avrà presto due importanti rinforzi su cui contare per il finale di stagione. La Juventus si prepara a riabbracciare Giorgio Chiellini e Sami Khedira, due elementi fondamentali nello scacchiere tattico dei bianconeri, che sono mancati negli ultimi mesi. Entrambi, se tutto andrà bene, potrebbero tornare in gruppo tra due settimane, con la possibilità di rivederli in campo per la sfida di Ferrara del 22 febbraio. Lo riporta Tuttosport.