Juve, Sarri sottolinea: "Senza Douglas Costa difficile pensare al tridente"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche di alcune situazioni tattiche: "Che differenza c'è tra la Juve col trequartista e quella col tridente? Senza Douglas Costa è difficile pensare al tridente. Il momento di grazia di Dybala ci ha convinto ulteriormente ad andare avanti su questa soluzione. Stiamo puntando su chi ci sta dando di più".

State lavorando per migliorare l'intesa tra Dybala e Ronaldo per riempire l'area di rigore?

"Stiamo lavorando giornalmente su questo, tenendo conto delle loro caratteristiche. Non puoi chiedere a Dybala di venire a prendere palla vicino ai centrocampisti perché gli toglieresti tanti pregi che riesce a tirar fuori in queste situazioni, e non puoi chiedere a Ronaldo non partire troppo decentrato perché ha costruito gran parte della sua carriera su questo aspetto. Bisogna venire incontro alle loro caratteristiche e adottare degli accorgimenti per cercare di riempire l'area e tutti gli spazi".