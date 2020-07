Juve, Sarri spiega l'esclusione iniziale di Dybala: "Aveva avuto un blocco alla schiena"

"Dybala ha avuto un blocco muscolare alla schiena, oggi stava un po' meglio". Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha spiegato a Sky l'iniziale esclusione del 10 argentino dalla partita poi vinta 2-1 contro la Lazio: "La decisione iniziale era di fargli fare solo uno spezzone di partite per non rischiarlo però nel riscaldamento ha avuto lo stesso problema Higuain. E a quel punto far giocare lui era un grosso rischio". Dybala, ricordiamo, ha giocato titolare proprio per il forfait del connazionale nei minuti precedenti il fischio d'inizio.