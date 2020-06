Juve, Sarri studia il calendario: primo obiettivo Coppa Italia, poi la missione Scudetto

vedi letture

La Juve giocherà alle 21.45 quasi tutte le partite di Serie A dalla ripresa del campionato. Tranne nel derby casalingo con il Torino, fischio d’inizio alle 17.15, e nella trasferta di Udine, che si giocherà alle 19.30. La corsa allo Scudetto passerà anche dalle trasferte con Bologna, Genoa, Milan, Sassuolo e Cagliari; e dagli impegni allo Stadium contro Lecce, Atalanta, Sampdoria, Roma e soprattutto Lazio, che al momento è la vera antagonista per la conquista del tricolore. La testa dei bianconeri, ancora prima che in campionato, al momento è rivolta alla Coppa Italia: contro il Milan, in semifinale, l’intenzione assoluta è quella di conquistare la finale di mercoledì 17, e dunque vincere il primo trofeo dell’era sarriana. Alla Continassa si lavora per raggiungere la migliore condizione: ieri l’intero gruppo prima squadra si è sottoposta all’ennesima tornata di test tamponi, mentre nei prossimi giorni potrebbe andare di scena una partitella in famiglia. L’idea tattica di base resta incastrata sul 4-3-3, ma non è esclusa qualche sorpresa di Sarri già dalla prima gara della ripresa.