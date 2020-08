Juve, Sarri studia le scelte per sorprendere il Lione: l'obiettivo è andare a Lisbona

Sa bene Maurizio Sarri che il suo futuro potrebbe già essere scritto. Perché un grande club analizza di continuo e programma per tempo, sempre. E la singola gara con il Lione cambierebbe ben poco le carte in tavole. Da stasera, piuttosto, c’è da aprire nel modo migliore la terza e ultima parentesi di questa strana, stranissina stagione. E a quel punto sì che lo scenario sarebbe al completo, in una o nell’altra direzione.

Perché la Juve di Sarri, finora, si è mostrata con due facce. La prima, quella che andrebbe rispolverata per giungere fino in fondo alla Champions, è quella del girone di qualificazione: squadra solida, brillante, piacevole e concreta; la seconda è quella della gara d’andata con il Lione che si è poi riproposta spesso anche nel post lockdown: poco incisiva nell’approccio di gara, specie nelle partite decisive, e debole nella gestione del match. Qual è la vera di Juve, di Sarri appunto, lo si comprenderà definitivamente a partire da oggi.

Così il tema non è tanto battere il Lione ma rientrare in quella ristretta cerchia di squadre che hanno le carte in regole per vincere la Champions League, perché costruite con questa idea, proprio come la Juve. Cosa serve per passare il turno e volare a Lisbona? “Lucidità” ha spiegato Sarri. Che ha poi indicato la strada: “Occorre una grande prestazione. Il Lione è una squadra che si è evoluta molto nella stagione sul piano della solidità difensiva, hanno giocatori tecnici e veloci per le ripartenze. É una partita difficile”. E poi ancora: “Sarebbe bellissimo andare a Lisbona perché vorrebbe dire entrare nell’élite europea, e dunque mondiale”.

Il Lione si presenta allo Stadium “con umiltà ma con l’obiettivo di passare il turno” ha ammesso Garcia, aggiungendo: “partiamo in vantaggio e l’ultima gara con il PSG ha dimostrato che possiamo reggere anche fisicamente. Proveremo a fare goal e non solo a difenderci”. L’ultima Juve è apparsa perforabile, tanto da dare fiducia agli avversari.

“Ne abbiamo parlato – ha raccontato ieri Bonucci -. Come abbiamo dimostrato nelle partite contro Inter e Lazio al ritorno, possiamo fare bene, facendo un grande lavoro di squadra. Questi sono dettagli che possono fare la differenza, a partire dalla pressione degli attaccanti. Si tratta di un lavoro di squadra da fare per tutti i minuti e tutti i secondi della partita”.

Sulla scelta degli interpreti Sarri può prendersi ancora qualche ora al termine della rifinitura di questa mattina. Riflettori puntati su Dybala, ieri ancora a parte a inizio allenamento: l’idea di schierarlo titolare però – con tutte le garanzie del caso, ovviamente – non è si mai spenta negli ultimi giorni, anche se Higuain può dare garanzie di rendimento. Cuadrado giocherà dall’inizio, probabilmente alto, coperto alle spalle da Danilo. Mentre Pjanic dovrebbe guidare il centrocampo, con Bentancur e Rabiot.