© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri e il ruolo di Emre Can in questa Juventus. Ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa il tecnico bianconero, che ha così risposto alla domanda relativa alla possibilità che il calciatore tedesco domani scenda in campo contro la SPAL: "Emre è uscito provato dalla scelta, purtroppo obbligata. Non era obbligatorio tagliare lui, ma un paio di giocatori. E' uscito provato, mi sembra le reazioni in allenamento siano di buon livello, lo teniamo in considerazione e contiamo di recuperarlo in pieno. Poi vediamo".

