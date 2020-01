© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia (domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese). Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolare anche su Emre Can: "Se può fare il centrale nella difesa a quattro? Nella difesa a quattro sarebbe un percorso lungo. Ho visto che gioca anche in Nazionale nella difesa a tre. Poi ci sono caratteristiche che hanno alcuni giocatori che nel centrocampo a tre sono diverse per via delle corse e dei movimenti".