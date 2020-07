Juve, Sarri sul futuro: "Mai chiesto a un pilota di Formula 1 se ha paura della velocità?"

“Hai mai chiesto a un pilota di Formula 1 se ha paura della velocità?" È questa la risposta di Maurizio Sarri, oggi intervenuto in conferenza stampa, circa possibili timori sulla sicurezza della sua posizione alla Juventus. Il tecnico poi spiega l'analogia: "Ci sono dei rischi che sono connessi col mestiere. La vivo con serenità sapendo che il mio mestiere è questo. Va tutto bene se vinci, va tutto male se perdi. La logica conseguenza sono le critiche all’allenatore”.

Hai bisogno di rassicurazioni dalla società e pensi che la quadra si possa sciogliere nelle ultime giornate?

“No, non bisogna avere paura. Se fai questo mestiere non ne devi avere. La squadra è abituata a lottare per questi traguardi quindi da quel punto di vista dovrebbe dare ampie garanzie. Poi stiamo vivendo un momento mai vissuto nei 110 anni di stria del calcio e che sta creando difficoltà ulteriori alle partite un po’ per tutti. Il momento è questo e dobbiamo giocare. Mentalmente i giocatori dovrebbero essere pronti a questi periodi, sono situazioni che vivono da anni e per loro dovrebbe essere normale”.