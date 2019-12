© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna recriminazione particolare per Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che dopo il 3-1 subito dalla Lazio, ai microfoni di Dazn, non ha indicato le decisioni arbitrali come uno dei motivi che hanno portato al KO. Sull'espulsione di Cuadrado, però, la valutazione del tecnico bianconero è stata diametralmente opposta a quella dell'arbitro Fabbri, arrivato al rosso dopo aver riviso l'azione al monitor: "Non sono completamente d'accordo sulla chiara occasione da gol, perché la palla sta andando sulla corsia esterna. Il giallo forse era la scelta giusta, se poi ha deciso così noi dobbiamo pensare a noi, ai nostri errori e basta. Mi è sembrato un po' severo, però ha deciso così e va bene così".