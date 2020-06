Juve, Sarri torna da Roma a mani vuote. Cuadrado: "Da queste situazioni s'impara"

vedi letture

“E’ un momento particolare, sia per la condizione fisica, sia per qualche assenza importante”. Il post gara di Napoli-Juve è piuttosto amaro per Maurizio Sarri, che vede sfumare anche la Coppa Italia al suo primo anno in bianconero. All’Olimpico di Roma il piano gara non produce l’effetto sperato: il buon possesso nella prima frazione di gioco non si finalizza, nella ripresa viene fuori meglio la squadra di Gattuso che crea le occasioni migliori richiamando Buffon a qualche miracolo. “Siamo scesi in campo con convinzione e con la voglia di vincere la partita, però il Napoli si è difeso bene, ed era difficile trovare lo spazio per andare al tiro – spiega Cuadrado -. Normale ci sia amarezza, perché abbiamo giocato il calcio che voleva il mister e ci tenevamo a conquistare la coppa, ma siamo una grande squadra, quindi adesso dobbiamo guardare avanti e pensare ai nostri obiettivi. Da queste situazioni s’impara”. Lezione che dovrà assolutamente tornare utile in campionato e Champions, obiettivi ancora aperti.