Juve, Sarri torna in panchina: contro la Fiorentina scelte di continuità

Consolidare la squadra su una formazione base. Che non esclude in prospettiva di poter puntare su undici giocatori interscambiabili. La Juve di oggi non sarà quella di domani, parola di Maurizio Sarri. “In questo momento non credo che siamo pronti a una rotazione feroce – ammette l’allenatore -. Dovendo dare un’identità forte ho fatto una scelta, anche se poi hanno giocato diciotto allenatori. Più avanti sarà necessario ruotare, cominciando da uno per reparto. Con l’obiettivo di avere undici giocatori interscambiabili”.

Alias: al Franchi, quest’oggi, dovrebbe essere la stessa formazione anti-Napoli, diversa da quella anti-Parma per via della defezione di Chiellini. “E' stata una perdita pesante per noi e il mio compito in questo momento penso sia quello di recuperare completamente Rugani e far adattare un futuro top player come De Ligt al calcio italiano il più velocemente possibile. Viene da un calcio diverso, è giovanissimo, è normale faccia un po' di fatica. Non vorrei sbagliare ma la fece anche Platini nei primi mesi. Detto questo credo che il ragazzo debba migliorare e adattarsi al nostro calcio che non è quello olandese, ma allo stesso modo sono convinto che tra qualche mese riuscirà ad esprimere cose importanti”.

Non sarà certo la ripresa di campionato più semplice per i bianconeri, che a Firenze troveranno una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Sarà anche il ritorno di Sarri in panchina, per la prima volta da allenatore della Juventus in Serie A: “E' stato pesante stare fuori ma l'ho dovuto accettare, nella convinzione che lo staff stava facendo alla grande sia in allenamento che in partita".