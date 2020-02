vedi letture

Juve, Sarri vede il bicchiere mezzo pieno dopo San Siro. Ora il Brescia

“Abbiamo ritrovato il palleggio, adesso dobbiamo servire di più Cristiano. Lui sta attraversando un momento straordinario sul piano dei gol, ecco perché non sono per niente preoccupato”. Maurizio Sarri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo il pari acciuffato al novantesimo a San Siro, contro il Milan, in semifinale di Coppa Italia.

La gara dei bianconeri ha un doppio volto: la linea pessimistica può fare leva sui tanti numeri del match sbilanciati in favore del Milan (uno su tutti: tiri in porta 11-4 per i rossoneri); la linea ottimistica, invece, si proietta già alla gara di ritorno, decisamente un’altra storia partendo dall’1-1 con il gol in trasferta che riconosce un leggero vantaggio.

“Abbiamo trovato geometrie, ci siamo presi delle responsabilità in zone di campo nevralgiche e questo è sintomo di fiducia e ne avevamo bisogno – commenta Buffon a fine partita -. È mancata efficacia negli ultimi 20 metri, ma l'impronta c'è e una gara simile ci dà fiducia per tornare a vincere”.

Non sarà facile adesso preparare in due giorni scarsi la prossima sfida d campionato con il Brescia, domenica alle 15. Dopo il rientro a Torino in nottata, il gruppo si ritroverà questo pomeriggio alla Continassa. Ci sarà da fare i conti con una situazione atipica nella suddivisione della settimana di lavoro. Componente che si aggiunge sulla necessità di tornare ben presto alla vittoria con una prestazione brillante.