Juve, Sarri vede il traguardo: il nono scudetto bianconero è "vicino"

Adesso tocca alla Juve. A Udine. Che per ragioni geografiche ricorda molto Trieste, dove cominciò l’inarrestabile dominio sullo scudetto dei bianconeri, adesso a un passo dal nono traguardo consecutivo. Inter a parte, la squadra di Sarri si concentra sul suo di percorso che nelle ultime settimane qualche critica per strada l’ha raccolta. “Forse perché sto sui co...ni a qualcuno – tira dritto l’allenatore, che non risparmia la ‘toccatina’ quando si parla di scudetto: “Io faccio sport e la parola ‘vicino’ significa niente – spiega -. Dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite. Per adesso bisogna pensare solo ed esclusivamente all’Udinese, poi alla Sampdoria”. Vietati i cali di tensione come a San Siro insomma o approcci molli come con l’Atalanta.

La Juve vuole assolutamente chiudere in fretta la pratica scudetto per poi concentrarsi sulla Champions League, competizione che altri club stanno già preparando su percorsi di avvicinamento diversi. “In Germania il campionato è finito prima ed era difficile tenere i giocatori fermi per un mese, il City invece si è trovato in una situazione di classifica in cui non poteva fare più niente e dunque ha fatto una scelta diversa – spiega Sarri . Noi ci stiamo giocando il campionato e non possiamo avere secondi pensieri in questo momento”. La stretta attualità esclude Bonucci squalifica e ritrova Bernardeschi per una maglia da titolare nel tridente. Pjanic – escluso contro Atalanta e Lazio “per scelta tecnica – resta l’incognita a centrocampo. Dietro sarà Rugani-De Ligt.