Juve, Sarri vede il tricolore: contro la Sampdoria i tre punti con "più equilibrio"

Quel campionato per il quale Maurizio Sarri vorrebbe essere giudicato a conclusione del suo primo anno a Torino, la Juve questa sera dovrebbe chiuderlo definitivamente con il nono scudetto consecutivo. Per l’allenatore sarebbe il primo in carriera, al termine di una stagione travagliata per via dell’emergenza Coronavirus, in quello che lui stesso ha definito ieri “il campionato più difficile della storia del calcio italiano”.

La Sampdoria, come l’Udinese, è una di quelle squadre che sta reggendo meglio il fitto calendario post lockdown, ma i bianconeri questa volta confidano nella generosità delle mura amiche. Con i tre punti il tricolore sarebbe in cassaforte: non ci sono altri risultati a disposizione per ottenere una settimana in più di riposo per preparare al meglio la prossima sfida Champions con il Lione, in programma il 7 agosto allo Stadium.

Ad ascoltare bene Sarri pare di sentire Allegri, o comunque un concetto allegriano che concede solo una leggera sfumatura al pensiero sarriano: “Cosa serve con la Sampdoria? Dobbiamo avere equilibrio e leggere le situazioni. A volte in campo c'è la possibilità di andare in avanti, a volte non c'è e bisogna stare fermi ad attendere un attimino gli avversari. Cosa che non abbiamo fatto a Udine per eccesso, ci siamo scomposti e allungati per andare sempre e comunque in avanti: a me questo tipo di mentalità piace anche, ma bisogna leggere meglio azione e situazione e non commettere errori”.

In difesa tornerà Bonucci. Il terzino destro, invece, dovrebbe essere Danilo perché Cuadrado – in assenza di Douglas Costa (stagione praticamente finita) – diventa d’ora in poi l’unico cambio offensivo utile per allargare il gioco. A centrocampo resta l’incognita Pjanic, che potrebbe nuovamente accomodarsi in panchina; mentre Ramsey potrebbe non avere altri sessanta minuti a disposizione per la terza partita consecutiva in sette giorni.

Pochi dubbi in avanti: Dybala e Bernardeschi proveranno a mettere più possibile nelle condizioni di far goal Cristiano Ronaldo, che vuole assolutamente riconquistare la testa della classifica marcatori in Serie A. Probabile formazione: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.