Juve, Sarri: "Vittoria meritata, il sorpasso sull'Inter ora conta poco"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il successo sull'Inter, il tecnico dell'Inter Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il sorpasso in questo momento ha poco significato. L'aspetto importante è che i ragazzi hanno fatto una prestazione di carattere contro una squadra forte e in uno stadio carico. Abbiamo meritato di vincere".

24 passaggi prima del gol di Higuain.

"Ho visto i piedi dei giocatori. Una squadra che ha qualità e quando trova momenti di lucidità può palleggiare con grande qualità".

Che evoluzione può avere la tua squadra? Dybala-Higuain-Ronaldo insieme?

"L'inerzia della partita era nostra, era un qualcosa che andava provato perché uscire dalla partita senza vincere era ingiusto e abbiamo provato questa soluzione. L'abbiamo provato quando Paulo era leggermente stanco".

De Ligt?

"E' un ragazzo forte chiaramente in fase di adattamento al nostro calcio, alla nostra squadra e al nostro modo di difendere. E' normale che abbia partite su alti livelli perchè è forte. E' normale che ci sia qualche partita con qualche difficoltà in più, perchè è un giocatore che in questo momento deve adattarsi e sta vivendo delle difficoltà. L'infortunio di Chiellini ci ha portato a forzare l'inserimento".

Su cosa migliorare?

"Questa squadra dal punto di vista del palleggio ha fatto passi in avanti importanti. Dobbiamo lavorare sul controllo delle partite, bisogna lavorare sui presupposti: pressare meglio, andare sulle palle perse e vaganti togliendo iniziativa agli avversari per restare di più nella metà campo avversaria. Bisogna rispettare quanto fatto prima e inserire cose diverse".

Ti aspettavi di essere così avanti?

"Secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento. Dobbiamo andare a trovarli piano piano. La squadra individualmente è forte".

Hai cambiato spesso negli anni.

"Bastava essere leggermente più attenti. A Empoli sono partito con un modulo, poi a Napoli ho fatto un ciclo con un altro modulo. Al Chelsea apparentemente il modulo era lo stesso ma giocavamo in maniera diversa. Le idee vanno modellate sulle caratteristiche dei giocatori".