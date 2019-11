Juve, Sarri: "Vittoria solida, bene De Ligt. Classifica? Ne mancano 27..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, parla così a DAZN dopo la vittoria nel derby contro il Torino: "Era chiaro che sarebbero entrati in campo con tanta determinazione, aggressività, e nella prima fase dovevamo contenerli, per poi prendere possesso della partita nella seconda fase e chiuderla in una terza. Era una situazione non adattissima alle nostre caratteristiche: ne siamo venuti a capo e direi che è un buon lavoro. Vittoria solida, era una partita in cui era difficile essere belli. Il loro modo di giocare portava tutto su binari diversi dalla spettacolarità. Eravamo in condizioni difficili, per aggressività loro e condizioni del campo: sono contento di quello che ho visto. Potevamo andare in grandissima difficoltà e invece la squadra ha reagito anche con armi non propriamente sue e questo è un buon segnale".

Sono stati decisivi i cambi. Manca qualcosa a Bernardeschi? "Federico ha più accelerazioni di Ramsey, più dinamismo mentre l'altro è un palleggiatore. Poi viene da una serie di partite giocate per novanta minuti, ci sta che sia meno brillante. Ramsey è più riposato, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Anche Dybala viene da una lunga serie di partite ininterrotte, normale che facessero fatica, poi invece siamo entrati meglio nella partita e abbiamo fatto un bel secondo".

L'Inter è la principale avversaria? "Sette punti sulla terza... E devono ancora giocare. Per ora la classifica non ha significato, rimangono 27 partite da giocare. Pochi calcoli, c'è da mettere dentro punti".

Perché certe scelte in difesa? "Alex Sandro nell'ultima partita aveva mostrato stanchezza, mi sembrava doveroso dargli un turno di riposo. De Sciglio sembrava in crescita dopo una lunga partita e alla lunga ha fatto una partita sufficiente. Ha avuto difficoltà ad entrare in gara, ma poi ha giocato di livello".

Come procede l'adattamento di De Ligt? "Il ragazzo ha 19 anni, ed arriva da un campionato molto più aperto, meno tattico e con meno pressioni... Chiaro che debba fare un periodo di apprendistato ma dopo qualche difficoltà iniziale, nei primi venti minuti, stasera ha fatto bene".