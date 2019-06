Juve, Sarri vuole valutare Demiral. Niente ritorno al Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral potrebbe rimanere alla corte di Maurizio Sarri nonostante il pressing del Sassuolo per riaverlo in prestito. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il neo tecnico bianconero vuole testare il centrale difensivo durante il ritiro prima di prendere in esame l'ipotesi di un nuovo prestito.

Per "sdebitarsi" i bianconeri sarebbero pronti a parlare di Traorè, Rogerio e anche dello stesso Luca Pellegrini appena prelevato dalla Roma nell'ambito del passaggio nella Capitale di Leonardo Spinazzola.