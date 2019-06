© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' sempre più saldo l'asse di mercato tra la Juventus e il Sassuolo. Merih Demiral approderà a Torino completando la difesa bianconera, mentre La Gazzetta dello Sport conferma che Hamed Traoré sarà prelevato dai bianconeri ma giocherà in neroverde nella prossima stagione (Clicca qui per l'anticipazione di TMW). Il classe 2000 sembrava destinato alla Fiorentina, poi la Vecchia Signora ha messo la freccia assicurandosi le sue prestazioni. Non da subito, però, perché il ds bianconero Fabio Paratici lo farà maturare alla corte di Roberto De Zerbi.