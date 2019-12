Juve-Sassuolo: ballottaggio Emre Can-Bentancur, Bonucci forse riposa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva il Sassuolo all’Allianz Stadium e non bisogna sottovalutare l’impegno. Guai, insomma, a concentrarsi solo su Cristiano Ronaldo e sulla convivenza in un tridente con gli altri due attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri, ovvero Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

“La partita è pericolosissima - mette tutti in guardia il tecnico della Juventus - Veniamo da una partita di campionato in cui abbiamo speso tante energie mentali, e poi veniamo dalla Champions. E' una squadra che ha numeri importanti, che tira tante volte in porta e gioca tanti palloni nell'area avversaria in trasferta. I punti che ha non rispecchiano quello che sta facendo”.

E poi i neroverdi hanno una guida tecnica tanto stimata da Sarri: “l'ho sempre detto. Anche in Inghilterra quando mi avevano chiesto chi erano i migliori allenatori emergenti, io avevo risposto De Zerbi. Ha idee e numeri per diventare un grande allenatore".

Due i punti di riflessione in mattinata: il possibile turno di riposo per Bonucci (in favore dell’ex Demiral) e il ballottaggio tra Emre Can e Bentancur, con il primo favorito. Higuain sembrerebbe in vantaggio su Dybala. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci (Demiral), De Ligt, De Sciglio; Bentancur (Emre Can), Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Higuain (Dybala).