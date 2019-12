Juve-Sassuolo, i voti ai tecnici: De Zerbi perfetto. Sarri sbaglia formazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Prova praticamente perfetta del Sassuolo che ha bloccato la Juventus sul 2-2 all'Allianz Stadium mettendo davvero paura ai bianconeri di Maurizio Sarri. Risultato alla fine giusto per quello che si è visto in campo con la Juve punita dagli errori difensivi.

MAURIZIO SARRI 5,5 - Lascia Dybala ancora una volta in panchina dall'inizio e la scelta non paga. Sceglie poi Emre Can dal primo minuto ma il tedesco non ripaga la fiducia. Meglio nella ripresa, dopo il gol di Caputo, quando decide di mandare in campo sia al Joya che Matuidi: i suoi cambiano marcia ma non riescono a trovare lo squillo decisivo.

ROBERTO DE ZERBI 7 - Manda in campo la sua squadra senza pensare a difendere e decidendo, anzi, di giocarsela a viso aperto. Partita preparata alla perfezione dall'allenatore del Sassuolo, con Traorè a stoppare Pjanic e in questo modo la fonte di gioco primaria della Juventus. Per il resto ottima prestazione della sua squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva. Adesso il difficile sarà ripetere partite come questa anche contro avversari più abbordabili.