Juve-Sassuolo, l'asse è solido: manca solo l'ufficialità per Demiral

E' sempre più saldo l'asse di mercato tra Juventus e Sassuolo. Ieri l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Rogerio dai bianconeri ai neroverdi, passa in Emilia anche il giovane terzino destro Matteo Pinelli. Il percorso inverso lo farà presto Merih Demiral: Tuttosport oggi in edicola ricorda infatti che, per 15 milioni, a breve il turco sarà un nuovo giocatore della formazione di Maurizio Sarri. In pratica per la stessa cifra costata al Sassuolo per Rogerio.