Juve-Sassuolo, oggi il summit per Demiral e Rogerio. Traoré in Emilia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus e il Sassuolo si incontreranno oggi per fare il punto sui calciatori che interessano ai bianconeri e a eventuali sinergie da portare avanti. Tuttosport scrive che il primo nome è quello di Merih Demiral, difensore che si trasferirà a Torino per 15 milioni di euro. Le due dirigenze dovranno discutere anche di Rogerio, reduce dalla parentesi neroverde che interessa anche a Benfica e Newcastle. In Emilia, sempre grazie alla collaborazione con i bianconeri, potrebbe sbarcare l'ormai ex Empoli Hamed Junior Traorè.