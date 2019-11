Juve, Sassuolo porta bene: CR7 ricorda la sua prima rete in Serie A

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Si scrive Sassuolo, si legge prima rete in Serie A di Cristiano Ronaldo. Domani all’Allianz Stadium giungerà una delle formazioni più interessanti del campionato italiano, che ha sicuramente raccolto meno rispetto a quanto avrebbe meritato finora ad ora. Malgrado la classifica carente, la squadra di De Zerbi merita il massimo rispetto della Juventus, che dal canto suo proverà ad allungare ancora il ruolino da imbattuta.

Per CR7 ci sarà da rispolverare un caro ricordo: la prima rete in un campionato diverso dai precedenti non si scorda mai. Sassuolo è anche la squadra avversaria che scalda particolarmente il piede di Paulo Dybala, che contro i neroverdi va a segno a stagioni alterne: 2015/16, 2017/18… non c’è due senza tre! Difficile tenere fuori la Joya in questo momento, specie di fronte alle garanzie di Higuain anche in corsa.

Completamente recuperato Alex Sandro, anche se difficilmente potrebbe garantire i novanta minuti. Ecco perché Sarri dovrebbe preferirgli ancora De Sciglio. Mentre al centro della difesa aumentano le possibilità di impiego di Demiral, ex di turno. Difficile che Sarri anticipi qualcosa sulla formazione nel corso della conferenza stampa di oggi, la sensazione è che il tecnico voglia comunque cambiare meno possibile rispetto all’undici iniziale che martedì sera ha affrontato l’Atletico Madrid.