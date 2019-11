Juve-Sassuolo, rientrano i terzini: si rivedono Alex Sandro e Rogerio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Sassuolo all'insegna dei terzini sinistri. Come riporta Tuttosport, nel prossimo confronto sia i bianconeri che i neroverdi ritroveranno risorse sulla fascia sinistra: da un lato rientrerà Alex Sandro, dall'altro Rogerio. Due ritorni ovviamente molto diversi: il laterale della Juve è infatti fermo dall'ultima sosta con il Brasile, poco tempo. Quello del Sassuolo dalla prima giornata di campionato, quando uscì al 45' della sfida contro il Torino per un infortunio al menisco. Di conseguenza, se Alex Sandro potrà contendere da subito il posto a De Sciglio, Rogerio sarà invece un'arma a partita in corso per De Zerbi.