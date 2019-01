Juve, scadenze 2020. Convincere Benatia e blindare Kean

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si continua a lavorare in casa Juventus sui rinnovi dei calciatori in scadenza nel giugno 2020. Da una parte, come ricorda La Stampa, c'è Moise Kean, giovane talento del settore giovanile bianconero che i campioni d'Italia vorrebbero blindare con un nuovo accordo che spenga gli interessamenti di Milan e Ajax. Dall'altra, invece, c'è la situazione di Mehdi Benatia, con il difensore marocchino che vorrebbe lasciare Torino per trovare più spazio in campo e la volontà della società di convincerlo a rimanere dopo i no già recapitati per lui a Schalke04 e Borussia Dortmund.