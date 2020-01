Fonte: inviato a Torino

Questione di ore, poi lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa dovrebbe realizzarsi. Juve e PSG oggi dovrebbero riprendere il discorso, affinare un accordo che ha già una bozza ben precisa. La situazione contrattuale dei due calciatori è ben diversa: il bianconero ha ancora un contratto lungo, il francese andrebbe in scadenza a fine anno e dunque nell’affare dovrebbe esserci una ricaduta economica a favore del club juventino.

L’arrivo di Kurzawa darebbe a Sarri l’opportunità di avere un altro laterale mancino in alternativa ad Alex Sandro, e di concentrare Danilo in coppia con Cuadrado sulla fascia destra. “Valutiamo l’ipotesi di scambio” ha ammesso qualche giorno fa il direttore dell’area tecnica bianconera, Fabio Paratici. L’ultimo summit con tutte le parti in causa sarà risolutivo per chiudere l’operazione.