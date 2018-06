Juve, scambio Higuain-Morata possibile. Martial si, ma non a 90 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle trattative per l'attacco di casa Juventus. Difficile arrivare a Mauro Icardi, anche perché l'Inter non è interessata a una trattativa che coinvolgerebbe anche Gonzalo Higuain. Possibile invece uno scambio col Chelsea, anche perché Sarri vuole il Pipita e Alvaro Morata - in uscita dai blues - vorrebbe rientrare in Italia.

Per l'attacco piace anche Anthony Martial, talento inesploso del Manchester United. La Juventus lo vorrebbe con sé ma non spendere i 90 milioni di euro chiesti dai red devils. Anche perché Martial ha un contratto in scadenza tra un anno.