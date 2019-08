© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo Juan Miranda al centro dei dialoghi fra Juventus e Barcellona grazie alla missione in catalogna del ds bianconero Fabio Paratici.

Un difensore per un altro - Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i campioni d'Italia e di Spagna avrebbero parlato dell'ipotesi di "scambiarsi" due difensori oggi tutt'altro che intoccabili nei rispettivi roster: Daniele Rugani e Samuel Umtiti. Per il francese campione del Mondo, poi, la rosea riporta anche della possibilità di un successivo approdo in una società amica dei bianconeri come il Sassuolo.