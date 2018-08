Juve scatenata, si pensa a un nuovo stadio per U23 e squadra femminile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo CR7, la crescita della Juventus passa anche dalle strutture. Secondo quanto riferisce TuttoSport, il club bianconero starebbe pensando alla costruzione di un nuovo impianto sportivo di circa 6000 posti vicino all'Allianz Stadium per dare una "casa proprio" alla formazione U23 e alla Juventus Woman: uno stadio in miniatura, in sostanza, che avrebbe però criteri validi anche per le disposizioni della Serie B, se mai la formazione U23 raggiungesse la promozione al termine di campionato di C.

Un progetto del quale, però, si potrà iniziare a parlare concretamente dopo un colloquio con il comune di Torino, considerando che i terreni dove dovrebbe sorgere, attualmente occupati dal Palezzetto dello Sport caduto in disuso, sono si vicini alla Continassa ma non di proprietà della Vecchia Signora: a ogni modo, un'idea cartacea ci sarebbe già, e consisterebbe in un impianto prefabbricato da costruire, una volta avuto l'ok, in un lasso di tempo che va dai tre ai sei mesi.

Una mentalità fortemente europea che ricalcherebbe i modelli di Barcellona o Manchester.