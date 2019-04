Juve, scelte obbligate per Allegri: pochi ballottaggi e nuova chance per Kean

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se non ci fosse un margine tanto rassicurante, la gara della Juventus di questa sera potrebbe essere contrassegnata dal bollino rosso delle emergenze. Sono tantissimi infatti i giocatori indisponibili su cui Max Allegri non avrà modo di contare in vista della trasferta di Cagliari, costringendo di fatto il tecnico dei bianconeri a delle scelte quasi obbligate. Il reparto avanzato, soprattutto, potrebbe vedere il rilancio del Re Mida Moise Kean dal primo minuto. La gestione votata alla prudenza da parte del tecnico dei bianconeri, corretta nel ragionamento e apprezzabile dal punto di vista della resa sul campo, si scontra con le oggettive necessità dei campioni d’Italia che dovranno fare a meno in un sol colpo di Mandzukic e Dybala oltre a Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, nella settimana del summit con Raiola, il classe 2000 avrà la ghiotta opportunità di lasciare ancora una volta il segno in maniera tangibile affiancato da Bernardeschi. Pochi dubbi anche dietro, con il probabile rilancio di Caceres dal primo minuto come membro della difesa a tre assieme a Bonucci e Chiellini. Il possibile ballottaggio coinvolgerebbe allora la linea mediana con De Sciglio favorito su Cancelo e Matuidi in vantaggio su Bentancur.