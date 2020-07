Juve sconfitta anche a Cagliari. Infermeria: ottimismo su Dybala in vista del Lione

vedi letture

Se la sconfitta di Cagliari non preoccupa Maurizio Sarri perché “può essere un normale calo fisiologico dopo aver vinto lo scudetto”, c’è da cambiare subito rotta sulla tendenza a subire goal facilmente. Un aspetto che espone a non pochi pericoli in vista del prossimo match con il Lione, che partendo dal vantaggio dell’andata di 1-0 in caso di rete allo Stadium costringerebbe i bianconeri a dover vincere almeno per 3-1. L’ultima volta che la Juve ha subito due reti al primo tempo era stato nel 2017, contro il Genoa: tre anni fa.

Si punterà a far meglio sabato con la Roma, nell’ultima gara di campionato. Anche se Sarri, attaccando la Lega per il calendario, non esclude di mandare in campo addirittura l’Under 23. Provocazione che in realtà appare un pizzico forzata e fuoriluogo al termine di un match che non aveva già alcun fine per la classifica. Meglio concentrarsi sui giocatori da recuperare, insomma: “Dybala? C’è una piccola speranza di recuperarlo. C’è da vedere lo sviluppo nei prossimi giorni, in caso positivo comprenderemo se ci sarà per uno spezzone di gara o per novanta minuti”.