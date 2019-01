© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a pensare a Emerson Palmieri per rinforzare la difesa. Nelle prossime ore ci saranno contatti tra la società bianconera e il Chelsea per il futuro di Gonzalo Higuain e si parlerà anche dell'esterno difensivo ex Roma che se dovesse arrivare libererebbe Leonardo Spinazzola, pronto a partire in prestito per trovare più spazio e tornare al 100% dopo l'infortunio che lo ha tenuto per alcuni mesi ai box. A riportarlo è il Corriere di Torino.